Витамин В1 после травмы спинного мозга помог восстановить двигательную активность

Моделируя травму спинного мозга на животных, исследователи показали, что если в течение суток после повреждения ввести витамин B1, то восстановление проходит успешнее. При этом снижаются и метаболические последствия травмы, затрагивающие головной мозг. Об исследовании, поддержанном грантом Российского научного фонда (РНФ), рассказывается в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

От тяжелых травм спинного мозга каждый год страдают от 250 до 500 тысяч человек по всему миру. Пациенты, получившие подобные повреждения, могут значительно потерять контроль над телом или оказаться полностью парализованными. В долгосрочной перспективе травмы спинного мозга также способны провоцировать различные психические и нейродегенеративные заболевания.

К сожалению, на сегодняшний день нет лечения, которое смогло бы полностью восстановить здоровье людей после травматических повреждений спинного мозга. Для разработки более эффективных методов регенерации нервной ткани и борьбы с хроническими последствиями требуется изучение молекулярных механизмов, вызываемых повреждением изменений нервной ткани, в том числе и в отдаленных участках нервной системы.

Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и НМИЦ кардиологии с помощью хирургического вмешательства имитировали тяжелую травму спинного мозга у крыс. Они показали, что нарушения тиамин-зависимых реакций обмена веществ в мозге играют ключевую роль в вызываемой травмой мозга дисфункции митохондрий — энергетических станций клетки. Поэтому исследователи предположили, что тиамин (витамин В1) может помочь в лечении последствий таких травм. Это вещество играет важную роль в обмене веществ и широко применяется в медицине в самых различных целях: для улучшения работы головного мозга, настроения, аппетита. При недостатке тиамина могут развиться мышечная слабость и серьезные изменения нервной системы, которые проявляются в виде разнообразных симптомов – от раздражительности до депрессивного расстройства и когнитивных нарушений.

Одной группе животных в течение суток после повреждения спинного мозга вводили витамин В1, а другой, контрольной, — физиологический раствор. Далее исследователи анализировали двигательную активность травмированных крыс, дополняя физиологические наблюдения биохимическим анализом ряда метаболических показателей спинного и головного мозга после периода реабилитации. Выяснилось, что витамин В1 улучшает восстановление двигательной активности животных через восемь недель после травмы. При этом значительно снижалась степень митохондриальной дисфункции и нарушений аминокислотного обмена спинного и головного мозга у крыс. Полученные на животных результаты позволяют надеяться, что тиамин может помочь в предотвращении хронических патологий центральной нервной системы и у людей, получивших травму спинного мозга.

«Наши исследования показали, что тиамин в составе интенсивной терапии после травмы спинного мозга может улучшить восстановление двигательной активности и препятствовать развитию хронического нарушения обмена веществ головного мозга в результате спинальной травмы. Результаты свидетельствуют о том, что своевременное введение тиамина может снизить отдаленные последствия спинальной травмы у человека», — комментирует исследование руководитель проекта по гранту РНФ Виктория Буник, доктор химических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета и Сеченовского университета и один из авторов статьи.