Корабль «Ю.А.Гагарин» допущен к пуску с Байконура

Государственная комиссия допустил пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Пуск будет произведен с космодрома Байконур.

«Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к заправке и пуску», — говорится в сообщении.

На корабле к МКС отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Корабль отделится от третьей ступени ракеты через девять минут. Ожидается, что до МКС «Ю. А. Гагарин» долетит за три часа, его пристыковка к модулю «Рассвет» запланирована на 14.07 мск.

Пилотерумый корабль «Союз МС-18» был назван «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое будет отмечаться 12 апреля. Надпись нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека.

Космонавты, которые отправляются на МКС, проводят модуль «Пирс» и встретят многофункциональный модуль «Наука». Они совершат несколько выходов в открытый космос, чтобы произвести стыковку и интеграцию блока.

Ранее стало известно, что на МКС будут выпекать хлеб. Российские ученые работают над новой оранжереей для Международной космической станции, где будет выращиваться зерно.