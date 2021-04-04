Российские космонавты нашли и залатали еще три трещины на МКС

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) обнаружили еще три места возможной утечки воздуха в российском модуле «Звезда», после чего оперативно заделали их герметиком, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На этой неделе космонавты обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» и по рекомендации наземных специалистов в пятницу и субботу наложили на них несколько слоев герметика», — сказано в сообщении.

Утечка воздуха в корпусе российского модуля «Звезда» на МКС могла произойти из-за воздействия американских или европейских космических кораблей. По заявлениям российских специалистов, размер утечки воздуха на МКС не достигает угрожающих размеров.

Сейчас на космической станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков ликвидировал одну из течей в российском модуле «Звезда», которую обнаружили в в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере этого модуля.