«Роскосмос» ответил на слухи о скорой отставке Рогозина

«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой смене руководства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации.

«Нет времени на досужие слухи и выдумки», – заявили в «Роскосмосе».

Там также заверили, что госкорпорация работает в штатном режиме и ведет подготовку к запланированному на 9 апреля запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» и экипажем длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник сообщил, что Дмитрий Рогозин якобы в скором времени покинет пост главы «Роскосмоса».