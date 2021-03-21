В NASA сообщили о приближающемся к Земле астероиде
Катерина Медведева
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Мимо Земли 21 марта пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA.
Предполагаемый диаметр небесного тела от 440 до 680 метров. Ожидается, что астероид приблизится на расстояние в два миллиона километров.
Хотя никакой угрозы для столкновения с нашей планетой нет, такое расстояние от Земли считается достаточно близким. Поэтому FO32 обозначен как «потенциально опасный астероид».
Это небесное тело нашли в 2001 году. Отмечается, что приближение астероида позволит исследователям получить более точные данные о его размере, поверхности и составе.
Ранее сообщалось, что к Земле приближаются астероиды размером с дом и самолет.
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