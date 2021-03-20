Источник назвал новую дату пуска ракеты «Союз» с Байконура

Источник рассказал о новой дате пуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, старт ракеты пройдет в понедельник, 22 марта.

Точное время запуска «Союза-2.1а» остается неизвестным.

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами должна была стартовать с космодрома в субботу, 20 марта. Однако Роскосмос заявил о переносе пуска на резервный день. В корпорации отметили, что причиной переноса стали технические неполадки.

Накануне, 19 марта, на МКС «перепарковали» корабль «Союз». Экипаж станции в ручном режиме отстыковал «Союз МС-17» и причалил к модулю «Поиск».