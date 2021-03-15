«Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Ника Пикекатлет
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент препарат проходит фазу клинических испытаний.
Известно, что в исследованиях приняли участие 334 человека в возрасте от 18 до 60 лет.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что регистрация вакцины ожидается в 2021 году.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании в России вакцины от аллергии на орехи.
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