«Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент препарат проходит фазу клинических испытаний.

Известно, что в исследованиях приняли участие 334 человека в возрасте от 18 до 60 лет.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что регистрация вакцины ожидается в 2021 году.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании в России вакцины от аллергии на орехи.