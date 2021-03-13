В России разрешены исследования первого биомедицинского клеточного продукта

Российское Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования первого в стране биомедицинского клеточного продукта, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными», – заявил министр.

По словам Мурашко, продукт способен заменить поврежденную хрящевую ткань. Это позволит пациентам избежать травматичного эндопротезирования – операции по замене компонентов сустава имплантантами.

«Это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом», – подчеркнул глава министерства.

Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах», регулирующий разработку, исследования и применение в практике медицинских продуктов на основе клеток человека, был принят в 2017 году.