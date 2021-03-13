Российский космонавт рассказал об особенностях сна в невесомости

Российский космонавт, участник 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как его коллеги спят в невесомости.

Он сообщил, что такой вопрос ему задавали неоднократно.

«Мы спим так же, как и бодрствуем: не стоя, не вверх ногами, а просто висим в невесомости. Для безопасности и комфорта спим (т.е. висим во сне) мы в спальных мешках в каютах. Постоянная вентиляция обеспечивает поток свежего воздуха для дыхания, когда мы неподвижны», — написал Кудь-Сверчков в своем Instagram.

Кудь-Сверчков признался, что первое время засыпать очень непривычно засыпать, так как не ощущаешь прикосновения постели и подушки к спине и голове. Однако спустя время привыкаешь к особенностям сна в невесомости, отметил он.

Космонавт также указал, что сны в космосе снятся самые обычные — земные. По его словам, эмоции и красочность в них «такие же земные».

Ранее ученые обнаружили, что невесомость заставила кровь астронавтов течь назад.