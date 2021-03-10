Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал попадание гелия в двигатель причиной взрыва прототипа корабля Starship после успешной посадки 4 марта. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на (скорости) 10 метров в секунду сломал опоры и часть «юбки», — сообщил миллиардер.

По его словам, испытания SN11 будут несколько изменены.

4 марта текущего года прототип Starship SN10 впервые совершил посадку, до этого все тестовые полеты завершались взрывом корабля при приземлении. Однако через несколько минут после успешной посадки корабль взорвался.

Ранее Маск после взрыва прототипа космического корабля Starship SN10 иронично отметил, что корабль приземлился целым и невредимым.