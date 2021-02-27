Индия оправит в космос изображение премьера и текст Бхагавадгиты

28 февраля Индия отправит в космос спутник с изображением премьер-министра Нарендры Моди и текстом Бхагавадгиты, древнейшего ведического текста. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter.

«Обратный отсчет для запуска миссии PSLVC51/Amazonia-1 с космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота начался сегодня в 08.54», — говорится в заявлении.

Запуск должен произойти в 10.24 по восточному времени (07.54 мск).

Ранее были опубликованы фотографии огромных смерчей на Марсе.