Космонавты нашли предположительное место второй трещины на МКС
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Космонавты обнаружили предположительно второе место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на переговоры экипажа с Центром управления полетами (ЦУП).
«Мы хотим сделать термобарьер для утечки, если там трещина под трубой, то она просто притянется», — сказал представитель ЦУП.
Ранее ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на МКС запас российской еды и заплатки для трещин.
Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года.
close