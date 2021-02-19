Байден поздравил NASA с успешной посадкой Perseverance на Марс

Президент США Джо Байден поздравил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс.

«Поздравляю NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможной историческую посадку Perseverance. Сегодняшний день еще раз доказал, что с силой науки и американской изобретательностью нет ничего за пределами возможного», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Ранее марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.

После посадки марсоход передал свой первый снимок с поверхности Марса.