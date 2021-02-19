Байден поздравил NASA с успешной посадкой Perseverance на Марс

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден поздравил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс.

«Поздравляю NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможной историческую посадку Perseverance. Сегодняшний день еще раз доказал, что с силой науки и американской изобретательностью нет ничего за пределами возможного», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Ранее марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.

После посадки марсоход передал свой первый снимок с поверхности Марса.