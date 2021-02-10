Российским школьникам дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство предоставило дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут протий испытание из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, такая мера была введена по аналогии с 2020 годом, поскольку еще неизвестно, какая в текущем году будет ситуация с COVID-19 в июне.

«Мы ввели дополнительную неделю в июле месяце <...> для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — сказал Музаев.

До этого Рособрнадзор сообщил даты проведения первых ЕГЭ.