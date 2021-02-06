Эксперты назвали неожиданную причину мутаций коронавируса

Коронавирус может мутировать после переливания плазмы пациентам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.

Как выяснили специалисты, из-за лечения заразившихся плазмой коронавирус может изменяться. Из-за этого он становится менее восприимчивым к антителам иммунной системы.

Британские врачи больше трех месяцев лечили пациента, перенесшего рак. Медики отслеживали, как мутировал коронавирус в его организме. После лечения плазмой вирус значительно изменился, в том числе в ключевом «белке-шипе», с помощью которого заражаются здоровые клетки.

Кроме того, ученые обнаружили, что вирус мутирует у пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими инфекциями.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — приводятся слова профессора клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

По его словам, плазма не навредила пациенту, но и не принесла положительного эффекта.

Ранее врач рассказал, когда пациентам с COVID нужно срочно обратиться к врачу.