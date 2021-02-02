Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

В американском штате Техас во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Взрыв произошел, когда прототип начал заходить на посадку после начала испытаний. При контакте с асфальтом возле стартового ствола он взорвался.

В прошлом году корабль Starship Илона Маска впервые взлетел на большую высоту, спланировал, перевернулся и взорвался уже на земле.