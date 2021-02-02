Гинцбург: III фаза испытаний вакцины «Спутник V» не выявила серьезных осложнений

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса «Спутник V» в ходе III фазы испытаний обнаружено не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Клинические испытания полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее, на первой и второй фазе, которые тоже были опубликованы ранее. (...) Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти 30 тыс. испытуемых не было обнаружено», — сказал Гинцбург.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.