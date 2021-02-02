SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Данный пуск состоится в рамках программы Inspiration4 не ранее последнего квартала текущего года, уточнили в пресс-службе.
Одним из участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальных трех членов экипажа объявят позже.
Пуск планируется осуществить в Центре космических полетов имени Кеннеди в американском штате Флорида. Экипаж пробудет на околоземной орбите несколько дней.
close