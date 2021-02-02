РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

Россия временно остановила переговоры с Чили по размещению в южноамериканской стране станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Он объяснил, что в Чили пока отсутствует ведомство, наделенное правительственными полномочиями по реализации положений межправительственного соглашения по космосу.

АСПОС ОКП функционирует с 2016 года. Оптико-электронный комплекс в Чили планировалось ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Данные комплексы обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.