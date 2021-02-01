Пять ракет «Союз» планируют запустить до 2023 года с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане планируют запустить пять ракет «Союз». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Запуски намереваются провести до 2023 года.

«Предметом настоящего контракта является аренда транспортных средств для перевозки российского персонала во время пусковых кампаний VS26-VS30 и при работах по поддержанию технической готовности наземного оборудования комплекса запуска «Союз», — сказано на сайте.

До этого источник в ракетно-космической отрасли заявлял, что в сентябре 2021 года планируется запуск ракеты с двумя европейскими навигацио-спутниковыми системами Galileo, а также по пуску в ноябре и декабре. На каждой из ракет будут находиться по 34 британских спутника связи OneWeb.

Роскосмос ранее рассказал о многоразовом ракетном двигателе, работающем на метане, который сможет совершать полеты в космос до 50 раз.