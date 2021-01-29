Минюст США проверит данные о дискриминации при приеме на работу в SpaceX

Министерство юстиции США проведет проверку данных о дискриминации при приеме на работу в космической компании SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

Жалоба о дискриминации ранее поступила в отдел по правам иммигрантов, которую подал иностранный гражданин. По его словам, дискриминация произошла на основании его статуса о гражданстве.

Отмечается, что «подвергшийся дискриминации» проходил собеседование по трудоустройству на должность партнера по технологической стратегии в марте 2020 года.

»(SpaceX. — примечание «Газеты.Ru») не смогла нанять его на эту должность, поскольку он не является гражданином США или законным постоянным жителем», — уточнил представитель минюста.

По данному факту ведомством инициировано расследование. Министерство направило запрос в космическую компанию для предоставления необходимых документов.