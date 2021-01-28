Кардиолог назвал неочевидный симптом инфаркта

Инфаркт миокарда может быть схож с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак в интервью с телеканалом «Звезда».

По его словам, это происходит при поражении нижней стенки сердца, находящейся близко к диафрагме.

«И если там происходит некроз, то есть инфаркт миокарда, то возникает эта симптоматика», — сказал Шарандак.

Он отметил, что многие врачи не знают об этом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптомах инфаркта.