Кардиолог назвал неочевидный симптом инфаркта
Карина Казанцева
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Инфаркт миокарда может быть схож с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак в интервью с телеканалом «Звезда».
По его словам, это происходит при поражении нижней стенки сердца, находящейся близко к диафрагме.
«И если там происходит некроз, то есть инфаркт миокарда, то возникает эта симптоматика», — сказал Шарандак.
Он отметил, что многие врачи не знают об этом.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптомах инфаркта.
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