Эрдоган и Маск обсудили по телефону сотрудничество в сфере космических технологий
Антон Демидов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на Управление по связям с общественностью АП Турции.
Отмечается, что они обсудили сотрудничество между государственными и частными компаниями Турции и SpaceX в разных областях, в первую очередь в сфере космических технологий.
Ранее Эрдоган сообщал о планах отправить в космос первого турецкого астронавта.
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