Эрдоган и Маск обсудили по телефону сотрудничество в сфере космических технологий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на Управление по связям с общественностью АП Турции.

Отмечается, что они обсудили сотрудничество между государственными и частными компаниями Турции и SpaceX в разных областях, в первую очередь в сфере космических технологий.

Ранее Эрдоган сообщал о планах отправить в космос первого турецкого астронавта.