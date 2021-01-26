Ученые получили сроки за передачу российских технологий Китаю

Двоим бывшим сотрудникам завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области вынесли приговоры за незаконную передачу технологий в Китай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ярославский областной суд.

Согласно решению суда, ученые признаны виновными в незаконном экспорте технологий, которые могут быть использованы при создании оружия, указано в сообщении.

Один из обвиняемых, ученый по фамилии Виноградов, приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 800 тыс. руб., его коллега Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Суд установил, что после ухода с «ОДК-Сатурн» Виноградов обязался создать в интересах китайского института полный технологический цикл точного литья. При этом он знал, что интересующие китайскую сторону детали используются при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения. Впоследствии Виноградов привлек недавно уволившегося с завода Красильникова как сообщника.

Ранее по подозрению в государственной измене был арестован томский ученый Александр Луканин. По версии следствия, он причастен к попытке передачи российских технологий за рубеж, предположительно, в Китай.