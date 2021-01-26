Ученые из РФ запатентовали повышающую безопасность во время полета в самолете систему

Специалисты корпорации «МиГ» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») запатентовали устройство для систем автоматизированного управления самолетом, благодаря которому полеты станут безопаснее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы корпорации.

Отмечается, что приобретение решило проблему так называемых PIO-колебаний, которые при проводимых пилотом маневрах могут привести к нестабильности в системах управления самолетом и провоцируют аварийные ситуации.

Соответствующее изобретение уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35, уточнили в пресс-службе.

«Оно помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый режим скорости... исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой привод», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в РФ разработали мобильную гермокабину для работы на Луне.