Предприятие Роскосмоса представит первый беспилотный трамвай в 2022 году
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) создаст к 2020 году первый беспилотный трамвай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.
По его словам, техническое задание уже готово, необходимо лишь закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию.
«Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — сказал Новиков.
Он также добавил, что УКВЗ испытал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.
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