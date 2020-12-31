Рогозин заявил, что Роскосмос де-факто «давно уже» под санкциями

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что госкорпорация формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними.

«Как это (ограничительные меры. — «Газета.Ru») отразится на наших предприятиях, ну скажу так, мы... формально «Роскосмос» не под санкциями, но де-факто давно уже», — сказал Рогозин.

Он также отметил, что космическое сотрудничество является квинтэссенцией политики, «там все отражается». Это также «демонстрация технологий» и «гонка», добавил Рогозин.

Ранее Минторг США опубликовал перечень компаний и предприятий России и КНР, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в санкционный список означает, что организации не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий. В данном списке оказались 58 китайских и 45 российских организаций.

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