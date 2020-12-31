«Газпром» и Роскосмос создадут производство спутников в Подмосковье

«Газпром» и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создано производство космических аппаратов гражданского назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газового холдинга.

К таким космическим аппаратам относятся, в частности, спутники «Ямал» и аппараты для зондирования Земли.

Уточняется, что производство будет создано в Подмосковье.

Кроме того, обсуждается вопрос о вхождении Роскосмоса в уставный капитал компании оператора проекта — «Газпром СПКА». Отмечается, что госкорпорация заинтересована в создании космических аппаратов на мощностях СПКА.

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