Правительство выделило почти пол млрд рублей на создание технологической долины МГУ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 487 000 тыс. рублей на создание инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Средства предоставлены «в целях создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», говорится в тексте документа.
МГУ предоставит доклад о реализации средств до 1 августа 2021 года.
Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010 года.
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