Рогозин: Россия выполнила в 2020 году меньше пусков, чем планировалось

Роскосмос произвел в 2020 году меньше космических пусков, чем было запланировано. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

В апреле текущего года Рогозин сообщал, что российское космическое ведомство запланировало 33 пуска, но девять из них могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb. На сегодняшний день осуществлено 16 пусков российских космических ракет: по семь с Байконура и Плесецка и по одному с Куру и Восточного.

«В известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира», — назвал причину невыполненного плана Рогозин.

В 2020 году из-за банкротства британской компании OneWeb были проведены только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях «Союз», а старт южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 был перенесен на 2021 год по причине неготовности спутника.

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