Ученые назвали причину высокой заразности нового варианта коронавируса для детей

Новый вариант коронавируса, выявленный в Великобритании, более заразен для детей из-за высокой способности проникать в клетки, заявила профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай. Ее слова приводит Daily Mail.

По словам эксперта, классическому вариант коронавируса сложнее связываться с рецептором АСЕ2, через который многие вирусы попадают в организм человека. На фоне этого взрослые, у которых в верхних дыхательных путях больше АСЕ2, были более уязвимы для патогена, чем дети.

Новый же вариант коронавируса лучше проникает в клетки, чем и обоснована более высокая, по сравнению с классическим вариантом, восприимчивость к нему детей, пояснила Барклай.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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