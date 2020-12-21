Юпитер и Сатурн соединятся в небе спустя почти 800 лет

Московский планетарий предупредил жителей столицы о возможности увидеть в небе редкое явление — соединение в небосводе Юпитера и Сатурна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в планетарии, данное событие произойдет вечером в понедельник, 21 декабря, после захода солнца с 16.20 мск до 18.20 мск.

«Эта яркая «звезда солнцестояния» — редчайшее соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна», — сказал собеседник агентства.

В планетарии добавили, что последний раз соединение происходило почти 800 лет назад 4 марта 1226 года.

При этом там подчеркнули, что усложнить видимость явления могут погодные условия в виде облачности.

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