В центре Чумакова предложили назвать новую вакцину от коронавируса «ЧуВак»

Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова в шутку предложили назвать разработанную вакцину от коронавируса «ЧуВак».

Гендиректор центра Айрат Ишмухаметов уточнил, что у новой вакцины пока нет официального названия, но уже идет «внутренняя дискуссия». По его словам, молодые работники выступили за название «ЧуВак» — Чумаков-вакцина. Он отметил, что такой вариант «имеет право быть», но возникает вопрос этики.

«У нас в запасе еще недели две-три — имя присваивается после проведения регистрации, и я надеюсь, что найдем подходящее название», — сказал Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

В Центре имени Чумакова разработана цельновирионная вакцина, которая в основе содержит коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19 перенесли