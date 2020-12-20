Отправку нового российского модуля для МКС могут отложить до июля 2021 года

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию могут отложить с апреля на июль 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на РКК «Энергия».

Согласно программе, которая еще пока не утверждена, старт модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур намечается на 15 июля, а его стыковка с МКС — на 23 июля.

В ноябре заместитель директора департамента пилотируемых космических программ «Роскосмоса» Владимир Данеев сообщил, что запуск «Науки» ожидается предварительно в конце апреля.

В «Науке» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле «Звезда»), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.