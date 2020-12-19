Антитела к COVID-19 могут передаваться детям с молоком матери

Антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться детям с молоком матери. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела (к COVID-19), безусловно, их может передать новорожденному младенцу», — сказал специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию человека.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 75 млн случаев коронавируса, из них больше 1,6 млн с летальных исходом. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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