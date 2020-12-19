Испытания более мощной версии «Ангары» стартуют к 2027 году

Испытания ракеты «Ангара-А5В» с водородным двигателем стартуют к 2027 году. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

«Мы планируем к 2027 году начать испытания уже более мощной версии «Ангары», которая здесь будет тоже сделана, в Омске. Это «Ангара-А5В»», — уточнил он.

По его словам, мощнейший водородный двигатель будет установлен в третьей ступени, это позволит на «Ангаре-5В» выводить полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту примерно в два раза больше, чем «Протонами» (40 тонн против 20 тонн, выводимых «Протоном»).

Рогозин отметил, что новая ракета расширит возможности России по выводу на орбиту полезной нагрузки.

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