Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что все проблемы на Международной космической станции будут устранены. Об этом он сказал журналистам во время посещения ПО «Полет», передает ТАСС.

«С экипажем мы работаем, я сам возглавляю комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов. Мы вылечим эти проблемы», — сказал он.

Глава корпорации выразил мнение, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами, которые влияют на корпус, усталостными процессами.

Рогозин заверил, что эти погрешности будут устранены в свое время, а также добавил, что некоторым старым модулям уже «на пенсию пора». По его словам, это те модули, которые были сделаны еще во времена СССР и рассчитаны на 15 лет.

«Именно поэтому мы сейчас говорим и задумались о создании новой станции - национальной российской орбитальной станции», — сказал Рогозин, отметив, что с такими проблемами МКС сможет прослужить максимум до 2028 года.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. Позже российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.

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