В «Векторе» рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Надежная защита от коронавирусной инфекции после вакцинации «ЭпиВакКороной» формируется минимум на полгода. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА «Новости».

«Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на 6-месячный период после вакцинации», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса, из них 50 347 случаев с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 5 925 жителей Москвы вылечились от коронавируса

— В России коронавирус подтвердили еще у 28 209 человек

— Коронавирус выявили еще у 6 459 жителей Москвы