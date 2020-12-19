В «Векторе» рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Анна Светлова
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Надежная защита от коронавирусной инфекции после вакцинации «ЭпиВакКороной» формируется минимум на полгода. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА «Новости».
«Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на 6-месячный период после вакцинации», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса, из них 50 347 случаев с летальным исходом.
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