Утренний стакан воды может провоцировать рак
Пользователь WeChat рассказал, как неправильное употребление воды может навредить человеку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пользователя WeChat.
Автор поста подчеркивает, что стакан воды с утра — полезная привычка, потому что это восстанавливает водный баланс, уменьшает вязкость крови и улучшает кровообращение.
Пользователь перечислил основные ошибки при употреблении воды. Во-первых, не стоит пить слишком быстро, потому что увеличится нагрузка на сердце из-за быстрого разжижения крови.
Во-вторых, нельзя заменять воду молоком, кофе или соками, потому что это негативно скажется на желудочно-кишечном тракте и может вызвать еще большую нехватку жидкости в организме.
В-третьих, не надо пить подсоленную воду, потому что она повышает кровяное давление и увеличивает нагрузку на почки.
В-четвертых, не рекомендуется пить слишком горячую или холодную воду. Горячий напиток повреждает оболочку пищевода, что может спровоцировать рак. Холодная вода часто приводит к дискомфорту и диарее.
Автор посоветовал пить чистую кипяченую воду комнатной температуры.
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