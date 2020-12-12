На МКС вновь отключилась российская система получения кислорода

На Международной космической станции (МКС) вновь вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Электрон» отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода», — пояснил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которого ведет NASA.

Сбой произошел около полудня.

За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя как минимум пять раз — четыре раза в октябре и один в декабре.

Система «Электрон» располагается на российском сегменте МКС в модуле «Звезда».

12 декабря также стало известно об отказе в системе электропитания на американском сегменте МКС. В результате на треть уменьшилось электропитание, которое попадает на один из восьми каналов электропитания американского сегмента. Вследствие этого в американском модуле Unity вынужденно отключили датчики дыма и компьютер, также перестали работать высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, отвечающих за ориентацию станции в пространстве.

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