Отказ в системе электропитания зафиксирован на американском сегменте МКС

Отказ в системе электропитания произошел на американском сегменте Международной космической станции (МКС), часть оборудования отключена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с землей.

На внешней стороне американского сегмента станции расположена ферма с восемью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.

Утром 12 декабря специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции перестал работать блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.

В результате на треть уменьшилось электропитание, которое попадает на один из восьми каналов электропитания американского сегмента. Вследствие этого в американском модуле Unity вынужденно отключили датчики дыма и компьютер, также перестали работать высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, отвечающих за ориентацию станции в пространстве.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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