Вирусолог назвал способы победить COVID-19

Для победы над коронавирусом нового типа нужно выяснить причины устойчивости к нему некоторых людей, заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, известно много случаев, когда люди «просто устойчивы» к коронавирусу. В таких условиях необходимо проводить исследования, чтобы установить причины устойчивости, которые могут быть генетическими или иммунологическими, рассказал Чепурнов.

Вторым направлением работы для победы на COVID-19 является разработка химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против этого вида коронавируса, подчеркнул вирусолог.

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 45 тысяч – с летальным исходом. Случаи новой коронавирусной инфекции были зафиксированы во всех регионах страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван срок начала вакцинации от COVID-19 в регионах России

— Экспертный комитет FDA рекомендует использование вакцины Pfizer в США

— Австралия остановила разработку вакцины от COVID из-за положительных тестов на ВИЧ