Гинцбург: вакцина Pfizer от COVID-19 может быть противопоказана при аллергии

Вакцина от COVID-19 компании Pfizer из-за особенностей состава может быть противопоказана людям с аллергией. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека (...) есть система интерферонов, которая очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм», — говорится в сообщении.

По словам Гинцбурга, такая форма вакцины может быть противопоказана для людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых естественная повышенная иммунореактивность.

Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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