Перечислены вредные для мозга продукты

Доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони рассказала, какие продукты считаются вредными для мозга. Об этом пишет «МедикФорум».

По ее словам, насыщенные жиры, особенно животного происхождения, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также ряд исследований показывает, что это увеличивает риск когнитивных проблем.

«Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге», — заявила Москони.

Так, плохое питание может привести к потере структурных и функциональных элементов мозга, в том числе возрастает уязвимость к деменции.

Для здоровья нейронов, как отмечает специалист, необходимы антиоксиданты (витамин С, витамин Е и бета-каротин), а также противовоспалительные витамины В и жирные кислоты омега-3.

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