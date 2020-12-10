Хакеры атаковали данные компаний Pfizer и BioNTech

Агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA) ппострадало от хакерской атаки, в результате которой злоумышленники открыли доступ к некоторым документам о противокоронавирусной вакцине фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

СМИ отмечает, что атака была произведена в среду, 9 декабря.

«Был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA», — подчеркнули в заявлении BioNTech.

Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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