В «Роскосмосе» утвердили программу развития космической робототехники

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника», кандидат технических наук Евгений Дудоров рассказал об утверждении «Роскосомсом» «дорожную карту» развития космической робототехники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что «дорожная карта» на ближайшее время была утверждена в августе 2020 года главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

Дудоров добавил, что утвержденная программа также предусматривает создание робота «Теледроида», который будет предназначен для выполнения задач в космосе.

По его словам, после этого планируется создание долгосрочного плана с долгосрочными задачами космической робототехники на период 2030 — 2035 годов. Кроме того, он отметил, что ожидается разработка дальнейшей перспективы, нацеленной на использование робототехники на новой российской орбитальной станции, а также Луне и Марсе.

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