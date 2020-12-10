Илон Маск прокомментировал испытание прототипа корабля Starship

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал испытание прототипа корабля Starship, которое закончилось взрывом.

Соответствующую публикацию предприниматель сделал в своем Twitter.

Он назвал тестовый полет «успешным подъемом».

«Переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!» — написал Маск, а после добавил: «Марс, мы идем!!»

Испытания корабля прошли в штате Техас, на конечной этапе приземления Starship произошел взрыв.

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