Экипаж МКС несколько раз выйдет в открытый космос в январе
Антон Демидов
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Экипаж Международной космической станции (МКС) два раза выйдет в открытый космос по американской программе в январе 2021 года. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель NASA.
Отмечается, что в текущем году экипаж осуществил восемь выходов с борта МКС, из них семь были совершены по американской программе, а один — по российской.
Как сообщил представитель NASA, два выхода по американской программе в январе следующего года выполнят астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер.
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