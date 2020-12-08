В США умер пилот, который первым преодолел скорость звука

Скончался летчик-истребитель из США Чак Йегер, который первым в истории преодолел скорость звука. Об этом сообщается на странице пилота в Twitter от лица его жены Виктории.

Мужчина умер в возрасте 97 лет.

«Говорю с глубокой печалью, что любовь моей жизни, генерал Чак Йегер скончался незадолго до 21.00 (5.00 вторника мск – ред.). Он прожил невероятно хорошую жизнь, был величайшим пилотом Америки...», — написала его супруга.

Причина смерти Йегера не уточняется.

Чак Йегер появился на свет в американском штате Западная Виргиния в 1923 году. В юном возрасте он начал заниматься автомеханикой и в 1941 году вступил в ряды американских Военно-воздушных сил. Он участвовал во Второй мировой войне, сбил более десятка самолетов противника. В 1947 году 24-летний капитан на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел звуковой барьер, совершив полет в пустыне Мохаве в Калифорнии.