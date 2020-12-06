Faclon 9 с беспилотным Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Nasa ведет прямую трансляцию.

Запуск Falcon 9 компании SpaceX состоялся в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск), накануне старт был отложен из-за погоды.

Стыковка корабля, который везет на орбиту около трех тонн груза, с МКС запланирована на 7 декабря в 21.30 мск.

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